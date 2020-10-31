Наследство Шона Коннери оценивается в 300 млн долларов

https://static.news.ru/photo/cf5075ac-1c73-11eb-a580-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press

Наследство британского актёра Шона Коннери может быть распределено между вдовой, сыном и внуками.

Завещание актёра пока не озвучено, но есть предположение, что лауреат премии «Оскар» оставил состояние в $300 млн. Часть средств может быть переведена Шотландскому международному образовательному фонду, ведь всю свою жизнь актёр активно выступал за независимость Шотландии.

Коннери скончался 31 октября в возрасте 90 лет. Семья артиста не называет причину смерти, но известно, что последнее время Коннери был нездоров. Его похороны пройдут в узком кругу, а мероприятие в память об актёре, когда закончится пандемия коронавируса.

За свою карьеру британец снялся в более чем 70 фильмах, в том числе воплотил на экране образ британского шпиона Джеймса Бонда. Последний раз на экране Коннери появился в 2003 году в фильме «Лига выдающихся джентльменов».

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп рассказал, что звезда Голливуда помог ему получить разрешение на строительство дома в Шотландии.