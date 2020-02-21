https://static.news.ru/photo/af445ca2-54db-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Борис Лёскин Фото: imdb.com

Участница труппы МХТ имени А.П. Чехова Дарья Юрская сообщила о гибели артиста Бориса Лёскина. Он скончался на 98-м году жизни.

Актёр был известен по многочисленным ролям в кино. На его счету такие картины, как «Ханума», «Республика ШКИД», «Максим Перепелица», «Старая, старая сказка», «Люди в чёрном» и другие.

Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нём мы знали от папы! — прокомментировала гибель Юрская в своём Facebook-аккаунте.

Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

NEWS.ru писал ранее о гибели другого актёра. Так, на 54-м году жизни скончался звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба.