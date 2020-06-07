Минкультуры планирует разрешить кинопроизводство в России в июне

Министерство культуры России планирует разрешить возобновление кинопроизводства в стране в июне. Таким образом, студии не потеряют летний сезон съёмок из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О решении позволить командам вернуться на площадки сообщил заместитель министра культуры Максим Ксензов,
Надеюсь, что, в принципе, то, чего все боялись, и что до сих пор находится под вопросом, — сезон не совсем будет потерян для тех, кто планировал съёмки летом, — сказал Ксензов.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что возобновление съёмок в столице позволит кинокомпаниям постепенно нагнать календарные планы, которые были сдвинуты из-за COVID-19. Она напомнила, что существует много проектов, работу на которыми нужно проводить именно в летние месяцы, писал NEWS.ru.
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