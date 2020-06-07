Министр культуры РФ оценила возобновление съёмок кино в Москве

Возобновление съёмок в столице позволит кинокомпаниям постепенно нагнать календарные планы, которые были сдвинуты из-за пандемии. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъёмочной деятельности в столице. Возможность начать работу съёмочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями, — это серьёзный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний, — сообщила министр культуры.
Она напомнила, что существует много проектов, в которых нужно проводить съёмки именно в летние месяцы.
Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса в киноиндустрии, чтобы отрасль могла вернуться к работе. В ведомстве заявили, что возобновить съёмочную деятельность можно при соблюдении рекомендаций профилактики COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, что народная артистка РФ Светлана Немоляева рассказала, что её семья не пострадала в период пандемии коронавируса. Актриса благодарна театру за сохранение зарплаты. Немоляева отметила, что больше тоскует по ролям, чем по денежному вознаграждению.
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