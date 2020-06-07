Министр культуры РФ оценила возобновление съёмок кино в Москве

https://static.news.ru/photo/7ae34df4-a983-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление съёмок в столице позволит кинокомпаниям постепенно нагнать календарные планы, которые были сдвинуты из-за пандемии. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъёмочной деятельности в столице. Возможность начать работу съёмочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями, — это серьёзный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний, — сообщила министр культуры.

Она напомнила, что существует много проектов, в которых нужно проводить съёмки именно в летние месяцы.

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса в киноиндустрии, чтобы отрасль могла вернуться к работе. В ведомстве заявили, что возобновить съёмочную деятельность можно при соблюдении рекомендаций профилактики COVID-19.

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