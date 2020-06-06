Актриса Немоляева рассказала о своих доходах во время пандемии

Народная артистка Светлана Немоляева рассказала, что её семья не пострадала в период пандемии коронавируса.
По словам актрисы, она благодарна, что театр сохранил им зарплату. Несмотря на то что она лишилась заработка в кино, она больше тоскует по ролям, чем по денежному вознаграждению,
Солнцев сам, с его слов, вынужден сейчас жить на хлебе и воде, а ведь ему нужно содержать не только себя, но и супругу-пенсионерку Екатерину Терешкович и любовницу Лидию.
В конце мая известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга певицы Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен