Актриса Немоляева рассказала о своих доходах во время пандемии

https://static.news.ru/photo/81442ca8-a8b7-11ea-9078-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Народная артистка Светлана Немоляева рассказала, что её семья не пострадала в период пандемии коронавируса.

По словам актрисы, она благодарна, что театр сохранил им зарплату. Несмотря на то что она лишилась заработка в кино, она больше тоскует по ролям, чем по денежному вознаграждению, пишет Teleprigramma.pro.

Ранее шоумен Гоген Солнцев поддержал Иосифа Пригожина, который заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса. Он согласен с продюсером, что больше всего от ограничительных мер пострадали звёзды, поскольку они остались без какого-либо источника дохода.

Солнцев сам, с его слов, вынужден сейчас жить на хлебе и воде, а ведь ему нужно содержать не только себя, но и супругу-пенсионерку Екатерину Терешкович и любовницу Лидию.

В конце мая известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга певицы Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности, писал NEWS.ru.