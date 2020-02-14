https://static.news.ru/photo/72650fe6-4fce-11ea-b831-fa163e074e61_660.jpg Мария Аронова Фото: mariaaronova_official/instagram.com

Актриса Мария Аронова поделилась впечатлениями от съёмок в картине «Лёд-2», где предстала в образе тренера по фигурному катанию.

По её словам, при работе над характером героини она не копировала прославленного тренера Татьяну Тарасову.

Просто преклоняюсь перед ней, стою на коленях. Люди, которые создают для нас чемпионов, — космические и фантастические, — подчеркнула она.

Актрисе удалось воплотить образ строгой и сильной наставницы, даже ни разу не появившись в кадре на коньках, так как для этого ей пришлось бы сильно рисковать — в детстве Аронова сломала ногу. Травма до сих пор напоминает о себе.

Она также отметила профессионализм своих коллег по съёмочной площадке Аглаи Тарасовой и Александра Петрова, передаё т StarHit.

Как писал NEWS.ru, ранее Аронова верит в то, что российские зрители полюбят фильм о дочери фигуристки и хоккеиста. Актриса похвалила игру своей 9-летней партнёрши Виты Корниенко, которая сыграла юную фигуристку, и назвала девочку серьёзной актрисой, выкладывавшейся не меньше взрослых.