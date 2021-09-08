Лучшая роль Хаматовой: в чём сила фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»

9 сентября в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года — лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», взявшая на Каннском кинофестивале независимую премию за технические достижения. Права на показ картины по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» купили более 30 стран мира. А 8 сентября стало известно, что лента попала в программу международного Лондонского кинофестиваля. Почему «Петровы в гриппе» имеют шансы на европейский успех и стоит ли посмотреть фильм в кинотеатре — в материале NEWS.ru.

«Петровы в гриппе» — погружение в русское инферно

«Петровы в гриппе» — это, на первый взгляд, история самой обычной российской семьи. Лента повествует об автомеханике Петрове и его родных. Прямо перед Новым годом герой заболел гриппом, после чего с болезнью слегли и его сын с женой. Далее становится понятно, что сюжет оказался куда хитрее, и жизнь главных героев наполняется фантасмагорическими, безумными событиями.

Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юра Борисов, Юрий Колокольников и другие. По мнению кинокритика Василия Корецкого, которое он высказал в беседе с NEWS.ru, для Хаматовой эта роль стала одной из лучших в карьере.

Фильм обращается не только к литературному источнику, но и к определённой российской кинотрадиции. Он снят как современная версия «Хрусталёв, машину!», мне показалось. Там вообще много от приёмов Алексея Германа, потому что фильм снят как бесконечный проход героя в немножко фантазийной реальности, ведь там три временных пласта. С одной стороны, это такое погружение в русское инферно, и он снят также, как снимался фильм про советское инферно Германа, когда герой постоянно проходит через разные комнаты, помещения, улицы. Всё время на него кто-то наскакивает, и он таким чужаком проходит через этот бестиарий, — поделился мнением Корецкий.

Запутанный сюжет книги Сальникова был максимально передан в кинематографичном мире, однако вынужденно лишился определённых эпизодов. Эксперты отмечают, что книга и фильм существуют отдельно друг от друга, не соревнуясь в успехе. В то же время экранизация приобрела многое от своего режиссёра, изменившись из-за привычной для Серебренникова эксцентричной манеры работы.

«Петровы в гриппе» наполнены множеством метафор, сюрпризов, подсказок. Проследить основной посыл картины становится тяжело, поскольку для каждого зрителя он останется своим, к финалу превращаясь в социальную драму.

Эксперты разделяют ленту на три части, связанные между собой деталями. По мнению Корецкого, таким образом «Петровы» копируют структуру «Романса о влюблённых» 1974 года, где первые две части являлись более фэнтезийными, театральными, тогда как третья часть лишена чувств и любовных переживаний и показывает «обычную жизнь советского человека с налётом социальности». По такому же примеру строится сюжет в фильме Серебренникова.

Технически фильм сделан виртуозно. Мастерство режиссёра в нём явлено очень наглядно, и это всё очень сложно сделано в его типичном духе. Этот фильм более авторский, чем даже «Лето» Серебренникова, — отметил Корецкий.

Театральные сюрпризы Серебренникова и гениальные продюсерские ходы

Серебренников заявил о работе над экранизацией «Петровых» ещё в 2019 году на Каннском кинофестивале. Позже режиссёр признался, что работа над проектом помогла ему справиться с чёрной полосой в жизни.

Кирилл Серебренников vk.com/serebrennnikov

На сегодняшний день уже 30 стран купили права на прокат «Петровых в гриппе». Одним из факторов европейского успеха ленты служит тот факт, что производством совместно с Россией занималась Франция. Благодаря французским деньгам фильм оказался в Каннах, заслуженно получив премию. Этот же фактор может повлиять на успех ленты в Европе.

Потому что, вложив деньги, они заинтересованы в том, чтобы фильм прошёл в прокате и принёс какую-то прибыль. Но это трамплин. Грубо говоря, ворота открыты, а дальше, если ты можешь идти – идёшь, если нет – нет. Поэтому они лишь дали возможность потенциалу раскрыться, я бы так сказал, — объяснил Корецкий.

По словам критика, французские средства не стали решающей причиной успеха картины. Здесь сыграл роль комплекс разных факторов, начиная от режиссёрской работы и заканчивая «гениальными продюсерскими ходами».

«Петровы в гриппе» сняты в привычной для Серебренникова самобытной режиссёрской манере, отдавая дань его театральному опыту. В ленте есть много постановочного и нереалистичного, а сюжет представляет собой некий аттракцион, где на каждом повороте внимание зрителя приковывают маленькие детали, сюрпризы, трюки.