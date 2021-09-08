Лучшая роль Хаматовой: в чём сила фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»

9 сентября в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года — лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», взявшая на Каннском кинофестивале независимую премию за технические достижения. Права на показ картины по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» купили более 30 стран мира. А 8 сентября стало известно, что лента попала в программу международного Лондонского кинофестиваля. Почему «Петровы в гриппе» имеют шансы на европейский успех и стоит ли посмотреть фильм в кинотеатре — в материале NEWS.ru.
«Петровы в гриппе» — погружение в русское инферно
«Петровы в гриппе» — это, на первый взгляд, история самой обычной российской семьи. Лента повествует об автомеханике Петрове и его родных. Прямо перед Новым годом герой заболел гриппом, после чего с болезнью слегли и его сын с женой. Далее становится понятно, что сюжет оказался куда хитрее, и жизнь главных героев наполняется фантасмагорическими, безумными событиями.
Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юра Борисов, Юрий Колокольников и другие. По мнению кинокритика Василия Корецкого, которое он высказал в беседе с NEWS.ru, для Хаматовой эта роль стала одной из лучших в карьере.
Фильм обращается не только к литературному источнику, но и к определённой российской кинотрадиции. Он снят как современная версия «Хрусталёв, машину!», мне показалось. Там вообще много от приёмов Алексея Германа, потому что фильм снят как бесконечный проход героя в немножко фантазийной реальности, ведь там три временных пласта. С одной стороны, это такое погружение в русское инферно, и он снят также, как снимался фильм про советское инферно Германа, когда герой постоянно проходит через разные комнаты, помещения, улицы. Всё время на него кто-то наскакивает, и он таким чужаком проходит через этот бестиарий, — поделился мнением Корецкий.
Запутанный сюжет книги Сальникова был максимально передан в кинематографичном мире, однако вынужденно лишился определённых эпизодов. Эксперты отмечают, что книга и фильм существуют отдельно друг от друга, не соревнуясь в успехе. В то же время экранизация приобрела многое от своего режиссёра, изменившись из-за привычной для Серебренникова эксцентричной манеры работы.
«Петровы в гриппе» наполнены множеством метафор, сюрпризов, подсказок. Проследить основной посыл картины становится тяжело, поскольку для каждого зрителя он останется своим, к финалу превращаясь в социальную драму.
Эксперты разделяют ленту на три части, связанные между собой деталями. По мнению Корецкого, таким образом «Петровы» копируют структуру «Романса о влюблённых» 1974 года, где первые две части являлись более фэнтезийными, театральными, тогда как третья часть лишена чувств и любовных переживаний и показывает «обычную жизнь советского человека с налётом социальности». По такому же примеру строится сюжет в фильме Серебренникова.
Технически фильм сделан виртуозно. Мастерство режиссёра в нём явлено очень наглядно, и это всё очень сложно сделано в его типичном духе. Этот фильм более авторский, чем даже «Лето» Серебренникова, — отметил Корецкий.
Театральные сюрпризы Серебренникова и гениальные продюсерские ходы
Серебренников заявил о работе над экранизацией «Петровых» ещё в 2019 году на Каннском кинофестивале. Позже режиссёр признался, что работа над проектом помогла ему справиться с чёрной полосой в жизни.
На сегодняшний день уже 30 стран купили права на прокат «Петровых в гриппе». Одним из факторов европейского успеха ленты служит тот факт, что производством совместно с Россией занималась Франция. Благодаря французским деньгам фильм оказался в Каннах, заслуженно получив премию. Этот же фактор может повлиять на успех ленты в Европе.
Потому что, вложив деньги, они заинтересованы в том, чтобы фильм прошёл в прокате и принёс какую-то прибыль. Но это трамплин. Грубо говоря, ворота открыты, а дальше, если ты можешь идти – идёшь, если нет – нет. Поэтому они лишь дали возможность потенциалу раскрыться, я бы так сказал, — объяснил Корецкий.
По словам критика, французские средства не стали решающей причиной успеха картины. Здесь сыграл роль комплекс разных факторов, начиная от режиссёрской работы и заканчивая «гениальными продюсерскими ходами».
«Петровы в гриппе» сняты в привычной для Серебренникова самобытной режиссёрской манере, отдавая дань его театральному опыту. В ленте есть много постановочного и нереалистичного, а сюжет представляет собой некий аттракцион, где на каждом повороте внимание зрителя приковывают маленькие детали, сюрпризы, трюки.
Он создаёт свой мир на экране, такой немного фантасмагорический. Здесь эта его манера идеально соответствует материалу, — заключил Корецкий.