Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube

https://static.news.ru/photo/bdec2866-7e66-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джон Уик» Фото: 87Eleven

Кинокомпания Lionsgate проведёт в апреле и мае бесплатные показы кино на видеохостинге YouTube. Акция получила название «Lionsgate LIVE: Ночь в кино».

Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая. Об этом говорится в ролике, опубликованном в Twitter.

You wanted us back? Weâre thinking weâre back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE : A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M — Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020

Вы хотели, чтобы мы вернулись? Мы думаем, мы именно это и сделали. 4 недели, 4 фильма, — говорится в публикации.

Ведущей смотра выступит американская актриса Джейми Ли Кёртис.

Как писал NEWS.ru, Американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссёром Стивеном Спилбергом запустил киноклуб для людей, сидящих на карантине из-за пандемии коронавируса.