Кино

Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube

18:35, 14 апреля 2020
Кадр из фильма «Джон Уик» Кадр из фильма «Джон Уик» Фото: 87Eleven

Кинокомпания Lionsgate проведёт в апреле и мае бесплатные показы кино на видеохостинге YouTube. Акция получила название «Lionsgate LIVE: Ночь в кино».

Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая. Об этом говорится в ролике, опубликованном в Twitter.

Вы хотели, чтобы мы вернулись? Мы думаем, мы именно это и сделали. 4 недели, 4 фильма, — говорится в публикации.

Ведущей смотра выступит американская актриса Джейми Ли Кёртис.

Как писал NEWS.ru, Американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссёром Стивеном Спилбергом запустил киноклуб для людей, сидящих на карантине из-за пандемии коронавируса.

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