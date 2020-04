Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube

Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая. Об этом говорится в ролике, опубликованном в Twitter.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE : A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M