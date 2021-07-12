Лариса Лужина раскрыла новые подробности домогательств режиссёра

Российская актриса Лариса Лужина, которую не взяли в фильм из-за отказа от интима, раскрыла новые подробности истории о домогательствах в кино. В программе «Судьба человека» 82-летняя артистка рассказала, что интимной связи хотел помощник режиссёра, а сам Станислав Ростоцкий, в фильм которого она не попала, заступался за неё.

Лужина рассказала: ассистенты киностудии имени Горького пригласили её в гостиницу, где рассказали про сцену в ванной. Она сказали ей, что нужно посмотреть, как она в ней выглядит.

Я им ответила: «Нет, я этого делать не буду», — и ушла. Меня не утвердили, но не потому, что я отказала, а просто была молоденькой для этой роли, — отметила Лужина.

Позже у неё с одним из помощников случился откровенный разговор. По словам народной артистки, мужчина обещал ей роль в ленте, если она переспит с ним. Речь о фильме Ростоцкого «Две жизни». Режиссёр после случившегося спрашивал у актрисы, кто себе такое позволил — хотел заступиться за неё. Но она не стала показывать.

Об этой истории Лужина впервые поведала в мае, комментируя интервью коллеги — Елены Прокловой, рассказавшей о том, как пережила сексуальное насилие в 12 и 15 лет. Лужина добавила, что не смотрела беседу Прокловой с журналистами и не понимает, «зачем всё это нужно было рассказывать». Однако Лужина отметила, что сама сталкивалась с «подобной ситуацией».