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Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америки

13:27, 25 апреля 2021
Крис Эванс Крис Эванс Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Исполнивший роль Капитана Америки в серии фильмов Marvel Крис Эванс может вновь вернуться к этой роли. О такой возможности сообщает издание Deadline.

После завершения сериала «Сокол и Зимний солдат» шоураннеры проекта Малкольм Спэллман и Далан Муссон начали работу над сценарием четвёртого полнометражного фильма о похождениях суперсолдата Стива Роджерса. При этом, отмечает издание, сохраняется вероятность того, что студия готовит отдельный фильм про самого Капитана Америку в исполнении Криса Эванса, а также о Соколе в исполнении Энтони Маки, который, согласно фильмам и сериалу, перенял «эстафету» и стал новым Кэпом.

Ранее стало известно, что оскароносный Рассел Кроу присоединился к актёрскому ансамблю нового фильма «Тор: Любовь и Гром».

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