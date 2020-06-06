«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Сценарист сериала «Ковбой Бибоп» от стримингового сервиса Netflix Хавьер Грилло-Марсуа заявил, что проект постарается передать дух оригинального аниме, однако не будет его прямой адаптацией или ремейком.
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Образы персонажей также незначительно изменят. Например, костюм Фэй будет не таким откровенным, кроме того, сцены курения станут «немного менее гламурными». Сценарист добавил, что уже видел предварительную версию первого эпизода и она ему понравилась.
Ожидается, что «Ковбоя Бибоп» от Netflix зрители смогут увидеть в 2021 году, однако точной даты выхода сериала пока нет.
В марте Netflix выпустил полнометражный аниме-фильм, созданный на основе сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис, сообщал NEWS.ru.
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