«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

https://static.news.ru/photo/addbbd3a-a7ef-11ea-8dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Сценарист сериала «Ковбой Бибоп» от стримингового сервиса Netflix Хавьер Грилло-Марсуа заявил, что проект постарается передать дух оригинального аниме, однако не будет его прямой адаптацией или ремейком.

Как передаёт Gizmodo, Грилло-Марсуа признал, что какие-то вещи изменять нельзя, если за основу берётся существующая вселенная. Но Netflix не будет напрямую адаптировать оригинал и выстроит сюжет по-своему, так как сценаристы хотят несколько расширить историю, рассказанную в мультсериале.

Образы персонажей также незначительно изменят. Например, костюм Фэй будет не таким откровенным, кроме того, сцены курения станут «немного менее гламурными». Сценарист добавил, что уже видел предварительную версию первого эпизода и она ему понравилась.

Ожидается, что «Ковбоя Бибоп» от Netflix зрители смогут увидеть в 2021 году, однако точной даты выхода сериала пока нет.

В марте Netflix выпустил полнометражный аниме-фильм, созданный на основе сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис, сообщал NEWS.ru.