https://static.news.ru/photo/81a1dee8-69f6-11ea-8d75-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полнометрадный аниме-фильм, созданный на основе сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис. Производством проекта занималась студия Anima.

Лента вышла с английской или японской дорожкой и русскими субтитрами, сообщает DTF. Сюжет снова расскажет о персонаже Такеши Коваче, которому предстоит оборонять девушку-татуировщицу и раскрыть убийство босса якудзы.

Сценарий написал Даи Сато, известный по работе над таким проектами, как «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Ковбой Бибоп». Постановщиком выступил Дзё Накадзима.

Второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Netflix опубликовал в конце февраля. Роль Такеши Ковача исполнил Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях», писал NEWS.ru.