Стриминговый сервис Netflix опубликовал полнометрадный аниме-фильм, созданный на основе сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис. Производством проекта занималась студия Anima.
Лента вышла с английской или японской дорожкой и русскими субтитрами,
Сценарий написал Даи Сато, известный по работе над таким проектами, как «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Ковбой Бибоп». Постановщиком выступил Дзё Накадзима.
Второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Netflix опубликовал в конце февраля. Роль Такеши Ковача исполнил Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен