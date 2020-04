https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американская компания WarnerMedia назначила дату запуска стримингового сервиса HBO Max. Он заработает 27 мая.

Зрителям платформы только на старте обещают более 10 тысяч часов контента, говорится на сайте оператора связи AT&T. Полный список, где будет работать онлайн-кинотеатр, пока что не опубликован.

Where all of HBO meets your favorite shows, movies, and new Max Originals. Streaming May 27.



Sign up for updates: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8 — HBO Max (@hbomax) April 21, 2020

Кроме того, корпорация представила трейлеры новых проектов, с которыми будет запущен стрим-сервис. Подписчики увидят шоу Love Life, On the Record, Legendary, Craftopia, Looney Tunes Cartoons и The Not Too Late Show with Elmo.

Как писал NEWS.ru, Bad Robot, студия американского режиссёра Джей Джей Абрамса, заключила контракт с WarnerMedia. Теперь компания снимет три сериала для платформы HBO Max.