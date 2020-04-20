Студия Джей Джей Абрамса снимет три сериала для HBO Max

Bad Robot, студия американского режиссёра Джей Джей Абрамса, заключила контракт с WarnerMedia. Теперь компания снимет три сериала для стримингового сервиса HBO Max.
Как
Контракт Bad Robot и WarnerMedia предусматривает создание фильмов, сериалов и игр вплоть до 2024 года. Абрамс, скорее всего, не будет принимать полноценного участия в каждом из проектов.
Как писал NEWS.ru, HBO Max проведёт запуск без эксклюзивного эпизода сериала «Друзья». Платформа заработает в мае.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен