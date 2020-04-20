Студия Джей Джей Абрамса снимет три сериала для HBO Max

https://static.news.ru/photo/8907658a-82e3-11ea-9127-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Bad Robot, студия американского режиссёра Джей Джей Абрамса, заключила контракт с WarnerMedia. Теперь компания снимет три сериала для стримингового сервиса HBO Max.

Как сообщает Deadline, команда начнёт работу над проектом Duster, рассказывающем о водителе, который помогает членам криминальной группировки скрываться с мест преступлений. Действие происходит на юго-западе США в 1970-х. Вторым сериалом станет спин-офф «Сияния» по книге Стивена Кинга, которую в 1980 году экранизировал Стэнли Кубрик. И третьим шоу будет проект из «Тёмной Лиги справедливости» вселенной DC, который пока не получил названия.

Контракт Bad Robot и WarnerMedia предусматривает создание фильмов, сериалов и игр вплоть до 2024 года. Абрамс, скорее всего, не будет принимать полноценного участия в каждом из проектов.

Как писал NEWS.ru, HBO Max проведёт запуск без эксклюзивного эпизода сериала «Друзья». Платформа заработает в мае.