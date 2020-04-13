HBO Max запустят без эксклюзивного эпизода «Друзей»

Стриминговый сервис HBO Max проведёт запуск без эксклюзивного эпизода сериала «Друзья». Платформа заработает в мае.
Создатели проекта отказались от идеи снять воссоединение героев удалённо в режиме онлайн,
Исполнители главных ролей — Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Кортни Кокс — примут участие в съёмках, однако премьера состоится позже.
Мэтт Леблан, исполнивший роль Джо Трибиани в «Друзьях», заявил, что эксклюзивный эпизод шоу уже был отснят, писал NEWS.ru.
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