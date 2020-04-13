HBO Max запустят без эксклюзивного эпизода «Друзей»

https://static.news.ru/photo/a4692ea0-7d69-11ea-9efb-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Друзья» Фото: Warner Bros. Television

Стриминговый сервис HBO Max проведёт запуск без эксклюзивного эпизода сериала «Друзья». Платформа заработает в мае.

Создатели проекта отказались от идеи снять воссоединение героев удалённо в режиме онлайн, сообщает The Hollywood Reporter. О том, что онлайн-кинотеатр запустил в производство часовой спецвыпуск известного шоу, стало известно в начале февраля. Работу над сериалом пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Исполнители главных ролей — Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Кортни Кокс — примут участие в съёмках, однако премьера состоится позже.

Мэтт Леблан, исполнивший роль Джо Трибиани в «Друзьях», заявил, что эксклюзивный эпизод шоу уже был отснят, писал NEWS.ru.