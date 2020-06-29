Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

Российские кинотеатры снова откроют двери для посетителей 15 июля. Площадки не работают с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О возобновлении кинозалов заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным,
С 15 июля открываются кинотеатры, — сказал он.
Российские предприниматели прорабатывают план возвращения к работе после снятия ограничительных мер. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Берёзин рассказал, что бизнесмены рассматривают варианты снижения цены на билеты на первоначальном этапе и проведения сеансов с кинокритиками для привлечения зрителей.
Как писал NEWS.ru, в конце мая примерно треть россиян (32%) заявила о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.
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