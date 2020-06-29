Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

https://static.news.ru/photo/788660f2-b9ee-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Российские кинотеатры снова откроют двери для посетителей 15 июля. Площадки не работают с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О возобновлении кинозалов заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передаёт ТАСС.

С 15 июля открываются кинотеатры, — сказал он.

Российские предприниматели прорабатывают план возвращения к работе после снятия ограничительных мер. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Берёзин рассказал, что бизнесмены рассматривают варианты снижения цены на билеты на первоначальном этапе и проведения сеансов с кинокритиками для привлечения зрителей.

Как писал NEWS.ru, в конце мая примерно треть россиян (32%) заявила о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.