Кинотеатр «Пионер» проведёт онлайн-показ фильма «Прогулки с Бродским»

Московский кинотеатр «Пионер» устроит показа документального фильма «Прогулки с Бродским», рассказывающего о русском поэте Иосифе Бродском. Трансляция пройдёт в режиме онлайн.
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Показ состоится 24 мая в 18:00 мск.
Как писал NEWS.ru, актёры ведущих московских театров прочитают стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте, посвящённом 80-летию поэта. В мероприятии примут участие артисты множества театров, среди которых — «Практика», «Гоголь-центр», театр им. М. Н. Ермоловой и Школа драматического искусства.
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