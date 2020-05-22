Кинотеатр «Пионер» проведёт онлайн-показ фильма «Прогулки с Бродским»

https://static.news.ru/photo/89c47c5e-9c3f-11ea-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Кинотеатр «Пионер» Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Московский кинотеатр «Пионер» устроит показа документального фильма «Прогулки с Бродским», рассказывающего о русском поэте Иосифе Бродском. Трансляция пройдёт в режиме онлайн.

Стрим проведёт группа книжного магазина Pioner Bookstore во «ВКонтакте» и на сайтах партнёров — «Афиши», «Новой газеты» и «Афиши Daily». После просмотра фильма куратор публичной программы кинотеатра Сергей Сдобнов проведёт его обсуждение со зрителями и режиссёром.

Показ состоится 24 мая в 18:00 мск.

Как писал NEWS.ru, актёры ведущих московских театров прочитают стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте, посвящённом 80-летию поэта. В мероприятии примут участие артисты множества театров, среди которых — «Практика», «Гоголь-центр», театр им. М. Н. Ермоловой и Школа драматического искусства.