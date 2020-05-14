«КиноПоиск» представил тизер сериала «Водоворот»

https://static.news.ru/photo/b8dfe31c-95fe-11ea-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал тизер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня.

Проект рассказывает о полицейских, который расследуют дело о подростках, которые становятся жертвами серийного убийцы. Ролик опубликован на YouTube.

Шоу выйдет на стримиговом сервисе «КиноПоиск HD». В сериале снялись Владмир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алёна Михайлова и другие.

Ранее «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «Топи» Дмитрия Глуховского, известного как автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст». О точной дате выхода проекта пока что неизвестно.