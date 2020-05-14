Кино

«КиноПоиск» представил тизер сериала «Водоворот»

19:02, 14 мая 2020
Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал тизер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня.

Проект рассказывает о полицейских, который расследуют дело о подростках, которые становятся жертвами серийного убийцы. Ролик опубликован на YouTube.

Шоу выйдет на стримиговом сервисе «КиноПоиск HD». В сериале снялись Владмир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алёна Михайлова и другие.

Ранее «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «Топи» Дмитрия Глуховского, известного как автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст». О точной дате выхода проекта пока что неизвестно.

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