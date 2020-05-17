Кинокритик назвал жанры, которые могут стать популярными после пандемии

https://static.news.ru/photo/8532dde6-98db-11ea-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал, какие жанры будут наиболее востребованы среди российских зрителей после окончания пандемии коронавируса.

По прогнозам Разлогова, блокбастеры не сразу начнут выводить на большие экраны. Он отметил, что люди захотят сначала увидеть «что-нибудь лёгкое», передаёт ТАСС.

Комедия, любовная мелодрама и, естественно, блокбастеры, но их не сразу начнут выпускать, потому что пандемия должна окончиться не только у нас, но и во всём мире, — сказал Разлогов.

Критик предположил, что люди будут больше заинтересованы в сюжетах, связанны с эпидемиями и болезнями. Правда, считает эксперт, это будет касаться в первую очередь сериалов.

Как писал NEWS.ru, журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл рассказала, какой фильм нужно обязательно посмотреть, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса. Она решила предложить альтернативу «Заражению» Стивена Содерберга, который стал популярен во время распространения инфекции.