Кинокритик назвал имена актеров, ставших открытием 2022 года Кинокритик Шпагин: Прилучный раскрылся с новой стороны в фильме «Слон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный

Прошлый 2022 год для российского кино ознаменовался большим количеством живых и интересных работ, в которых себя проявили молодые актеры, считает кинокритик Александр Шпагин. В беседе со «Словом и Делом» он отметил, что для него с новой стороны раскрылся актер Павел Прилучный, исполнивший роль в фильме «Слон».

Почему открытие? Потому что Прилучный был для меня просто нормальным актером, не более того. Здесь он играет как выдающийся актер. Я не представлял, что это актер такого уровня. Я не представлял, что буду смотреть на крупный план. В фильме он просто едет в машине и разговаривает по телефону. Но это просто потрясающая работа, — рассказал эксперт.

Еще одним открытием, по словам Шпагина, стал выпускник школы-студии МХАТ Сергей Васин, исполнивший роль отморозка в кинокартине «По-мужски». По словам эксперта, молодому актеру удалось за счет харизмы и выразительных черт лица убедительно передать образ героя.

Я понимаю, что передо мной актер с колоссальным потенциалом. Я не помню, чтобы кто-то настолько убедительно сыграл отморозка, хотя кто их только не играл, — заявил кинокритик.

Среди женщин на экране Шпагину особенно запомнилась Таисия Вилкова, сыгравшая в фильме «Дикая». Это не был дебют актрисы, но именно эта роль стала самой яркой в ее актерской карьере, по мнению эксперта. Кинокритик отметил, что Вилковой удалось отыграть так, что образ героини получился объемным.

Сейчас у нас хуже драматургия, безусловно. Но у нас больше профессионализма и драйва на экране, лучше энергетика. И актеры у нас играют лучше, — заключил критик.

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