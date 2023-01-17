Психолог рассказала о «самой токсичной паре» современного кино Психолог Гавердовская: пара из фильма «Аритмия» показывает токсичные и дисфункциональные отношения

Фото: Марс Медиа/СТВ

Кадр из фильма «Аритмия»

Наиболее токсичной парой современного российского кино являются главные герои картины Бориса Хлебникова «Аритмия», сообщила в разговоре с NEWS.ru психолог Полина Гавердовская. По ее словам, молодая пара в исполнении Ирины Горбачевой и Александра Яценко (в фильме — Катя и Олег) демонстрирует по-настоящему дисфункциональные отношения. Эксперт подчеркнула, что персонажи фильма объединены общим делом (они оба врачи), но их связь становится тяжелой и изматывающей.

Семейный психолог, конечно, сказал бы, что молодая пара демонстрирует дисфункциональные отношения. Ведь они совершенно не умеют разговаривать друг с другом. Олег и Катя не только не рассказывают партнеру о том, что переживают, но никто из них попросту не может отдать в этом отчет даже самому себе, — заметила специалист.

По словам Гавердовской, персонажи говорят «давай разведемся», «не трогай меня» и так далее вместо того, чтобы искренне выразить свою обеспокоенность и откровенно поговорить о жизни.

В «Аритмии» есть две смысловые линии — самоотречение работы врача и отчаяние, которое переживают любящие люди, неспособные говорить друг с другом. Только доведя свои отношения практически до полного краха, Катя и Олег обретают дар речи, — добавила психолог.

На прошлой неделе в соцсетях прошел флешмоб, связанный с культовыми романтическими парами из кино, с которых люди не стали бы брать пример. Пользователи критиковали поведение героев «Иронии судьбы», «Моей прекрасной няни», «Вечного сияния чистого разума» и других картин.

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