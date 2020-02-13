https://static.news.ru/photo/2d165fe6-4e73-11ea-815d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начнёт работу 27 мая и продлится до 7 июня. В этом году по результатам смотра будут вручены три приза.

Заявку на участие можно подать до 15 апреля на сайте мероприятия. Фильмы-конкурсанты должны быть созданы не раньше 2019 года и иметь премьерный статус. В итоге один из призов (50 тысяч рублей) уйдёт создателям лучшей картине состязания.

Кроме того, Beat Film Festival совместно с «Москино» запускает ещё два приза — награды в полном (100 тыс. рублей) и коротком (50 тыс. рублей) метре вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в сегодняшней Москве, — говорится в сообщении.

Фестиваль, который впервые прошёл в 2010 году, показывает документальные фильмы о музыке, современном искусстве, медиа, уличной культуре, моде, спорте и новых технологиях. За время существования на ежегодном событии прошли 50 мировых премьер молодых российских режиссёров, отмечает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российский мини-сериал «Алиса» стал участником конкурсной программы пилотных эпизодов американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW).