Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начнёт работу 27 мая и продлится до 7 июня. В этом году по результатам смотра будут вручены три приза.
Заявку на участие можно
Кроме того, Beat Film Festival совместно с «Москино» запускает ещё два приза — награды в полном (100 тыс. рублей) и коротком (50 тыс. рублей) метре вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в сегодняшней Москве, — говорится в сообщении.
Фестиваль, который впервые прошёл в 2010 году, показывает документальные фильмы о музыке, современном искусстве, медиа, уличной культуре, моде, спорте и новых технологиях. За время существования на ежегодном событии прошли 50 мировых премьер молодых российских режиссёров,
Как писал NEWS.ru, российский мини-сериал «Алиса» стал участником конкурсной программы пилотных эпизодов американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW).
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