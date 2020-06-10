«Каннского льва» за вклад в индустрию впервые выиграла женщина

https://static.news.ru/photo/9e5c360e-ab38-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Мэри Уэллс Лоуренс Фото: Mary Wells Lawrence/facebook.com

Американский предприниматель Мэри Уэллс Лоуренс стала первой женщиной, получившей награду «Лев Святого Марка», которую учредили на фестивале «Каннские львы». В рамках события вручаются призы за достижения в индустрии коммуникаций.

Чествование победителей пройдёт в период 22-26 июня. В этом году мероприятие состоится в режиме онлайн.

Mary Wells Lawrence is awarded this year's Lion of St. Mark for a lifetime of achievement in creativity.



During #LIONSLive , we'll be honouring industry legend Mary Wells Lawrence and her extensive career.



Make sure to register here: https://t.co/rRjmOtb0Sg pic.twitter.com/CePI6Ngi4M — cannes_lions (@Cannes_Lions) June 9, 2020

Карьера Лоуренс началась в 1952 году с позиции менеджера по рекламе в сети магазинов Macy’s, одной из старейших розничных сетей в США. Позже она работала в нескольких агентствах и в 1966 году стала соосновательницей фирмы Wells Rich Green и первой женщиной-руководителем, чью компанию котировала Нью-Йоркская фондовая биржа.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году генеральный директор некоммерческой организации RED Дебора Дуган стала первой женщиной, назначенной на должность нового президента Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, которая присуждает премию «Грэмми».