Кино

«Каннского льва» за вклад в индустрию впервые выиграла женщина

19:19, 10 июня 2020
Мэри Уэллс Лоуренс Мэри Уэллс Лоуренс Фото: Mary Wells Lawrence/facebook.com

Американский предприниматель Мэри Уэллс Лоуренс стала первой женщиной, получившей награду «Лев Святого Марка», которую учредили на фестивале «Каннские львы». В рамках события вручаются призы за достижения в индустрии коммуникаций.

Чествование победителей пройдёт в период 22-26 июня. В этом году мероприятие состоится в режиме онлайн.

Карьера Лоуренс началась в 1952 году с позиции менеджера по рекламе в сети магазинов Macy’s, одной из старейших розничных сетей в США. Позже она работала в нескольких агентствах и в 1966 году стала соосновательницей фирмы Wells Rich Green и первой женщиной-руководителем, чью компанию котировала Нью-Йоркская фондовая биржа.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году генеральный директор некоммерческой организации RED Дебора Дуган стала первой женщиной, назначенной на должность нового президента Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, которая присуждает премию «Грэмми».

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