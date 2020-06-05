Каннский кинофестиваль пройдёт в новом формате в 2020 году

https://static.news.ru/photo/083967ec-a713-11ea-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Festival de Cannes/facebook.com

Международный Каннский кинофестиваль планирует провести конкурсную программу в новом формате. Таким образом организаторы хотят поддержать фильмы, которые выйдут в прокат после снятия запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный директор мероприятия Тьерри Фремо заявил, что картины, включённые в программу, не разделяются на привычные категории «Главный конкурс», «Особый взгляд», «Внеконкурсные работы» и «Специальные сеансы». В этот раз представители кинопрессы самостоятельно смогут определить, какой категории соответствует каждый фильм, передаёт ТАСС.

Официальная программа отражает наше желание привлечь внимание к фильмам, которые должны прийти к зрителям до конца года, — сказал Фремо.

В 2020 году эксперты отобрали 56 работ из 2067 просмотренных. Их покажут на осенних фестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Картины также выйдут в прокат под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей, писал NEWS.ru.