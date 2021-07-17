Камбербэтчу — 45: как асексуал Шерлок сделал актёра секс-символом

Британская звезда Бенедикт Камбербэтч 19 июля отмечает юбилей — лауреату премий Лоренса Оливье, «Эмми» и «BAFTA TV», номинанту на премии «Оскар» и «Золотой глобус» исполняется 45 лет. Наибольшую известность Камбербэтчу принесла роль Шерлока Холмса в сериале «Шерлок» от BBC.

Возможно, не будь Шерлока, не было бы потом и Доктора Стрэнджа, и Патрика Мелроуза, и других звёздных ролей британца. На пробах Камбербэтч настолько вжился в роль, что режиссёр решил больше никому не высылать сценарий, Бенедикт так и остался единственным и неповторимым претендентом на роль Шерлока. NEWS.ru попытался разобраться, как британскому актёру удалось сделать эту роль своей визитной карточкой.

Чем «Шерлок» от BBC отличается от других экранизаций рассказов Конана Дойла?

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У экранизации «Шерлока» от BBC есть множество как поклонников, так и хейтеров. Однако сложно спорить с тем, что сериал ознаменовал начало новой эпохи на британском телевидении, в одночасье установив крайне высокую планку для последующих проектов. В 2017 году канал BBC провёл голосование — выбирали самых популярных персонажей его сериалов за пределами Англии. Более семи тысяч человек из США, Австралии, Индии и других стран сделали свой выбор. В результате победил главный герой сериала «Шерлок», получив 29,7% голосов.

Кто бы подумал, что социопат может стать настолько популярным по всему миру?, — прокомментировал новость Камбербэтч.

По числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас их более 200 — это и фильмы, и сериалы. Две самые популярные экранизации для россиян — советская версия режиссёра Игоря Масленникова под названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Шерлок» с Камбербэтчем.

Британская версия получилась весьма талантливой, однако точно не для читателей Артура Конана Дойла. Ошибки, которые регулярно «топили» сериал, были с самого начала, потому что британский «Шерлок» хотел быть современным шоу, а герой Шерлок Холмс из литературы на самом деле несовместим с этой современностью. Сериальный детектив рассматривается здесь как супергерой. Камбербэтч буквально гипнотизирует зрителя: он переигрывает умные ситуации, очень быстро проговаривая слова. То есть, он будто пытается казаться умным, а мы в это время ничего не извлекаем из этого, кроме того, что Шерлок Холмс — гений, что мы знали и до того, как начали смотреть этот сериал.

В сухом остатке зритель видит здесь холодную стильную британскую картинку и секс-символа девушек всего мира.

Бенедикт Камбербэтч — главная причина посмотреть «Шерлока»

imdb.com

Люди, критикующие версию BBC, признаются: единственная причина посмотреть «Шерлока» — Бенедикт Камбербэтч.

Я не психопат, а высокоактивный социопат, выучи термины! — звучит одна из самых известных реплик Шерлока в самом первом эпизоде сериала.

Эти слова показывают не только глубокое осознание Шерлоком своего статуса изгоя общества, но и то, что Бенедикт Камбербэтч может принять недостатки и подать их как сильные стороны. Во-первых, многие были бы оскорблены ярлыком «социопат». Однако британский актёр в роли Шерлока носит его как знак чести. Во-вторых, он не планировал становиться секс-символом. Более того, Камбербэтч согласен с таблоидами, называющими его лицо «лошадиным».

Самое забавное в этом то, что Холмс асексуален. Если подумать, что он асексуальный социопат, пренебрежительно относящийся к контактам с людьми, то просто удивительно быть секс-символом, играя его, — говорил актёр в интервью Marie Claire.

Полистав фотографии британца, далеко не каждый скажет, что он безумно красив, но именно «Шерлок» показал его обаяние. Вместо обычного профессора в твидовом костюме с трубкой и увеличительным стеклом в руке, которого все привыкли видеть в экранизациях произведений Дойла, Шерлок Камбербэтча прочно укоренился в 21 веке.

Длинное шерстяное пальто в стиле милитари, клетчатая кепка и неизменная трубка сочетаются с гаджетами. Невероятно стильный образ, созданный на экране Кэмбербэтчем, вполне можно считать едва ли не главной составляющей успеха всего сериала. Поднятый воротник пальто, два ряда пуговиц, длина, как у шинели...

Отдельного внимания заслуживает тембр его голоса и британский акцент, которые крайне удачно вписались в этот сериал.

Внешность Камбербэтча не соответствует голливудским стереотипам. Он не Брэд Питт или Джонни Депп уж точно. Играя несексуальных персонажей, он стал секс-символом. Его Шерлок совершенно асексуален из-за особенностей работы сыщика, но если спросить Камбербэтча, как ведёт себя Холмс в постели, то можно услышать ответ со словами «латекс», «порно» и «взрывной».

После этой роли талантливого Бенедикта Камбербэтча, наконец, заметили. До этого ему доставались в основном второстепенные роли. Теперь же актёр доказал, что способен на многое. Он может быть чудовищем в «Франкенштейне», может исполнить прилежного агента разведки в «Шпион, выйди вон!», может не затеряться на фоне Мэрил Стрип в «Августе». А ещё ему по силам блестяще озвучить волка в «Пингвинах Мадагаскара» или Сатану в сериале «Благие знамения».

До сих пор звезда «Шерлока» остаётся одним из самых занятых актеров мира. Он сыграл доктора Стрэнджа в нескольких «Мстителях», был задействован в фильмах «Война токов», «1917», «Мавританец» и других. Телевидение и театр Камбербэтч также бросать не собирается.