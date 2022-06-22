23 июня в российский прокат выходит фильм «Дикая» с Таисией Вилковой и Алексеем Кравченко в главных ролях. Накануне в Москве состоялась премьера картины, которую посетили актриса Агата Муцениеце, певицы Юлия Беретта, Анна Калашникова и другие знаменитости.

По сюжету начинающая модель Алёна мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают в Якутию, и Алёна остаётся одна в дикой тайге. Городской красотке предстоит выжить без телефонной связи и еды, спастись от комаров и хищников и пересмотреть свои взгляды на вечные ценности.

Кадры премьеры фильма «Дикая» — в галерее NEWS.ru.

Денис Панов, Таисия Вилкова и режиссер Владимир Котт

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Денис Панов, Таисия Вилкова и режиссер Владимир Котт

Актриса Агата Муцениеце

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Агата Муцениеце

Актриса Таисия Вилкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Таисия Вилкова

Режиссер Владимир Котт

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Режиссер Владимир Котт

Певица, телеведущая Таша Белая

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Певица, телеведущая Таша Белая

Певица Юлия Беретта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Певица Юлия Беретта

Певица Кристина из проекта DJ TWINS

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Певица Кристина из проекта DJ TWINS

Актер Карен Арутюнов со спутницей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Карен Арутюнов со спутницей

Актриса Анна Калашникова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Анна Калашникова

Актриса Янина Мелехова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Янина Мелехова

Продюсер Михаил Курбатов с супругой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Продюсер Михаил Курбатов с супругой

Актер Дмитрий Красилов с мамой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Дмитрий Красилов с мамой

Актриса Ирина Безряднова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Ирина Безряднова

Актер Дмитрий Красилов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Дмитрий Красилов