Калашникова, Беретта, Муцениеце: звёзды посетили премьеру фильма «Дикая»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Съемочная группа на премьере фильма «Дикая» в кинотеатре «Иллюзион»

23 июня в российский прокат выходит фильм «Дикая» с Таисией Вилковой и Алексеем Кравченко в главных ролях. Накануне в Москве состоялась премьера картины, которую посетили актриса Агата Муцениеце, певицы Юлия Беретта, Анна Калашникова и другие знаменитости.

По сюжету начинающая модель Алёна мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают в Якутию, и Алёна остаётся одна в дикой тайге. Городской красотке предстоит выжить без телефонной связи и еды, спастись от комаров и хищников и пересмотреть свои взгляды на вечные ценности.

Кадры премьеры фильма «Дикая» — в галерее NEWS.ru.