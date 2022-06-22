По сюжету начинающая модель Алёна мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают в Якутию, и Алёна остаётся одна в дикой тайге. Городской красотке предстоит выжить без телефонной связи и еды, спастись от комаров и хищников и пересмотреть свои взгляды на вечные ценности.
Кадры премьеры фильма «Дикая» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Денис Панов, Таисия Вилкова и режиссер Владимир Котт
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Денис Панов, Таисия Вилкова и режиссер Владимир Котт
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Агата Муцениеце
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Таисия Вилкова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Таисия Вилкова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Режиссер Владимир Котт
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Режиссер Владимир Котт
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Певица, телеведущая Таша Белая
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Певица, телеведущая Таша Белая
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Певица Юлия Беретта
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Певица Юлия Беретта
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Певица Кристина из проекта DJ TWINS
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Певица Кристина из проекта DJ TWINS
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Карен Арутюнов со спутницей
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актер Карен Арутюнов со спутницей
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Анна Калашникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Анна Калашникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Янина Мелехова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Янина Мелехова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Продюсер Михаил Курбатов с супругой
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Продюсер Михаил Курбатов с супругой
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Дмитрий Красилов с мамой
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актер Дмитрий Красилов с мамой
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ирина Безряднова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Ирина Безряднова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Дмитрий Красилов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актер Дмитрий Красилов