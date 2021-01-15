Итан Хоук сыграет злодея в «Лунном Рыцаре» от Marvel

Актёр Итан Хоук станет главным антагонистом в супергеройском сериале «Лунный Рыцарь», который выйдет на сервисе потокового вещания Disney+.
Пока неизвестно, какого именно злодея сыграет Хоук. Самым известным противником главного героя является наёмник Рауль Бушман.
Также к многосерийному боевику присоединилась Мэй Каламави, роль которой пока не разглашается.
Сериал от Marvel Studios расскажет о Марке Спекторе — наёмнике, страдающем расстройством множественной личности. Лунным Рыцарем он стал, когда его спас от гибели египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать героя в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.
В качестве режиссёров проекта выступят Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие картину «Паранормальное», а также Мохамед Диаб. Сценарием займётся Джереми Слэйтер. Съёмки стартуют в марте в Будапеште.
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