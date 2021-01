Итан Хоук сыграет злодея в «Лунном Рыцаре» от Marvel

https://static.news.ru/photo/0ca3bec4-57fb-11eb-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Итан Хоук Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Актёр Итан Хоук станет главным антагонистом в супергеройском сериале «Лунный Рыцарь», который выйдет на сервисе потокового вещания Disney+.

Пока неизвестно, какого именно злодея сыграет Хоук. Самым известным противником главного героя является наёмник Рауль Бушман.

Также к многосерийному боевику присоединилась Мэй Каламави, роль которой пока не разглашается.

Сериал от Marvel Studios расскажет о Марке Спекторе — наёмнике, страдающем расстройством множественной личности. Лунным Рыцарем он стал, когда его спас от гибели египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать героя в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

В качестве режиссёров проекта выступят Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие картину «Паранормальное», а также Мохамед Диаб. Сценарием займётся Джереми Слэйтер. Съёмки стартуют в марте в Будапеште.

