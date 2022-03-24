«Индустрии не до этого»: критик Корецкий об отмене фестиваля «Кинотавр»

Отмена фестиваля «Кинотавр» — сигнал для всей отрасли, так как ситуация в кинопроизводстве «приближается к катастрофе», заявил NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий, комментируя решение президента ивента и продюсера Александра Роднянского отменить его в 2022-м. Спикер не исключил, что несмотря на производство ряда проектов — продолжение фантастической ленты «Майор Гром», — ситуация в отрасли «приближается к катастрофе».

Говоря о фестивале, Корецкий отметил, что отмена «Кинотавра» была ожидаемой, так как это «индустриальный смотр для богатых людей, куда простой зритель не мог попасть, и если профессионалам не до этого, то и ивент проводить не надо».

Для проката значение «Кинотавра» не так велико, он строится на американских блокбастерах, на мейнстриме, выходящем на экране под Новый год, а студии из России ушли. Зрителю неважно, показывают ли подобные картины на «Кинотавре» или нет. Но его отмена — это экономический и политический сигналы для отрасли. Московский кинофестиваль перенесли на осень, но я не думаю, что к этому времени что-то изменится, тем более ММК — международное мероприятие, — рассказал Корецкий.

Критик отметил, что кинотеатры в РФ «не вытянут» на российских фильмах, так как американские картины составляли основу дохода, особенно на фоне пандемии COVID-19 и цен на аренду помещений, оборудование и покупку прав не только на студийные, но и авторские проекты.

«Кинотавр» в 2022 году не состоится, сообщил его президент Александр Роднянский. По его словам, мероприятие перенесут на следующий год, когда страна переживёт текущие политические события. Фестиваль проводится ежегодно в Сочи. В этом году он должен был пройти с 13 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что международный Каннский кинофестиваль, который должен состояться в мае во Франции, решил не принимать делегацию из России в связи с ситуацией на Украине. Также стало известно, что российский режиссёр Антон Дьяков, номинированный на премию «Оскар» за короткометражный мультфильм «БоксБалет», не смог получить американскую визу. Из-за этого он лишился возможности отправиться на церемонию вручения наград.