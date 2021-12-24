«И так сойдёт!»: «Союзмультфильм» перезапустит знаменитую советскую сказку

В пресс-службе «Союзмультфильма» заявили, что выпустят короткометражку по мотивам советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Известно, что телепремьера состоится 27 декабря на канале СТС Kids, затем его покажут «Карусель» и «Мульт». Об этом сообщает РБК.

Мы обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев «Золотой коллекции». Уверена, захватывающие приключения непутёвого и обаятельного Вовки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей, — заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Новый «Вовка и зима в Тридевятом царстве» также выйдет 31 декабря на сервисе Okko и YouTube-канале «Союзмультфильма». Оригинальная советская мультипликационная сказка вышла в 1965 году. До этого «Союзмультфильм» выпустил первые серии перезапуска мультсериала «Ну, погоди!».

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что «Смешарики» воскресили жанр детской песни в России. По его словам, в течение нескольких десятилетий российским детям было нечего петь, кроме песен из советских мультфильмов.