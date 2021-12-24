«И так сойдёт!»: «Союзмультфильм» перезапустит знаменитую советскую сказку
«Союзмультфильм» перезапустит советскую сказку «Вовка в Тридевятом царстве»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:53, 25 декабря 2021
Фото: Киностудия «Союзмультфильм» / Facebook
Читайте нас в Google Новости
В пресс-службе «Союзмультфильма» заявили, что выпустят короткометражку по мотивам советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Известно, что телепремьера состоится 27 декабря на канале СТС Kids, затем его покажут «Карусель» и «Мульт». Об этом сообщает РБК.
Мы обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев «Золотой коллекции». Уверена, захватывающие приключения непутёвого и обаятельного Вовки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей, — заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Новый «Вовка и зима в Тридевятом царстве» также выйдет 31 декабря на сервисе Okko и YouTube-канале «Союзмультфильма». Оригинальная советская мультипликационная сказка вышла в 1965 году. До этого «Союзмультфильм» выпустил первые серии перезапуска мультсериала «Ну, погоди!».
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что «Смешарики» воскресили жанр детской песни в России. По его словам, в течение нескольких десятилетий российским детям было нечего петь, кроме песен из советских мультфильмов.