Кортнев похвалил «Смешариков» за воскрешение жанра детской песни в России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что «Смешарики» воскресили жанр детской песни в России. По его словам, в течение нескольких десятилетий российским детям было нечего петь, кроме песен из советских мультфильмов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Я считаю, что «Смешарики» — это сериал, который воскресил детскую песню в России. Был очень-очень долгий провал, и в течение десятилетий наши дети ничего, кроме песен из «Бременских музыкантов» или каких-то других советских мультфильмов, не пели. И только в начале 2000-х, когда появились «Смешарики» и ряд других сериалов, таких как «Фиксики», «Маша и Медведь», дети запели новые песни, — пояснил Кортнев.

Он добавил, что принял участие в трибьюте, в рамках которого такие известные российские группы, как «Мумий Тролль», «Несчастный случай», «Ногу свело!» и другие сделали каверы на песни из «Смешариков». Согласно Кортневу, песня «Марафонец», которую он спел со своей группой, была написана под влиянием «Несчастного случая». Об этом ему рассказала композитор Марина Ланда, фронтмен группы счёл эти слова «огромным комплиментом».

Ранее Кортнев назвал слушателей Аллы Пугачёвой и Николая Баскова «в музыкальном смысле совсем не развитыми людьми». Исполнитель подчеркнул, что надо увлекаться качественными произведениями, а не тем, что навязывают радиостанции.