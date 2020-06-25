Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника» из‑за блэкфейса

https://static.news.ru/photo/c298cbea-b790-11ea-9da4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chinafotopress/Wei Yao/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix удалил три эпизода американского комедийного сериала «Клиника» режиссёра Билла Лоуренса из-за шуток, в которых использовали блэкфейс. Создатель шоу сам попросил об этом.

Лоуренс принял такое решение после того, как с таким предложением к нему обратился пользователь Twitter, напомнивший, что эпизоды с блэкфейсом ранее убрали из сериала «Студия 30», передаёт Variety. В итоге из каталога пропали эпизоды «Мои 15 секунд», «Мои прыткие шаги» и «Мой ливерный паштет».

Agreed. Already in the works. — Bill Lawrence (@VDOOZER) June 23, 2020

В одной из сцен главные герои белокожий Джей Ди и афроамериканец Тёрк решили изобразить друг друга на вечеринке, и для этого Тёрк «отбелил» себе лицо, а Джей Ди нанёс грим коричневого цвета. В другом эпизоде Джей Ди представляет, что бы было если бы его девушка Эллиот превратилась в Тёрка.

Как писал NEWS.ru, ведущий американского телешоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел принёс извинения за скетч с блэкфейсом. В начале 2000-х годов на телевидении он несколько раз исполнил пародию на афроамериканского баскетболиста Карла Мэлоуна.