Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника» из‑за блэкфейса

Фото: Chinafotopress/Wei Yao/Global Look Press

Лоуренс принял такое решение после того, как с таким предложением к нему обратился пользователь Twitter, напомнивший, что эпизоды с блэкфейсом ранее убрали из сериала «Студия 30», передаёт Variety. В итоге из каталога пропали эпизоды «Мои 15 секунд», «Мои прыткие шаги» и «Мой ливерный паштет».

Agreed. Already in the works.