Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи

https://static.news.ru/photo/7a76eed6-dd5c-11ea-8bce-fa163e074e61_660.jpg Шайа Лабаф Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийский художник Николай Басладжик, известный под псевдонимом BossLogic, показал, как мог бы выглядеть американский актёр Шайа Лабаф в образе Рососмахи из вселенной Marvel.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с ним, предположительно, ведутся переговоры на роль Человек-льда из «Людей Икс». BossLogic, в свою очередь, решил посмотреть, как бы он выглядел, перевоплотившись в Джеймса Хоулетта.

Художник по сути воссоздал внешний облик Росомахи, которого сыграл австралиец Хью Джекман в десяти фильмах. BossLogic решил добавить Лабафу пулевые ранения, от которых супергерой умеет исцеляться.

Как писал NEWS.ru, художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. Автор изобразил артиста в чёрном костюме-симбиоте, писал NEWS.ru.