Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
Автор изобразил Харрельсона в чёрном костюме-симбиоте. Карнаж в новой картине выступит главным противников Венома, роль которого исполнил британец Том Харди.
Ранее в Сети выложили видео со съёмок продолжения «Венома». В нём Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэседи.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру фильма из-за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была появиться в прокате 1 октября 2020 года.
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