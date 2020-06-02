Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора

https://static.news.ru/photo/ad3a34c4-a4a7-11ea-a57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: chrishemsworth/instagram

Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.

Парк показал изображения с предположительным внешним видом Тора для двух фильмов: «Тор: Рагнарёк» 2017 года и «Тор: Любовь и гром», премьера которого ожидается в 2021 году. Для первого фильма он предложил версию Бога Грома с короткой стрижкой и в массивных металлических доспехах.

В качестве одного из вариантов образа для будущей картины художник предложил режиссёру Тайке Вайтити обросшего и бородатого Тора. Парк отметил, что, скорее всего, герой в новом фильме так выглядеть не будет.

Как писал NEWS.ru, представители дизайнерской лаборатории Perception опубликовали материал, в котором рассказывается о создании титров фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.