Холанд, Гарфилд и Магуайр: сколько Пауков будет в фильме «Нет пути домой»

Второй трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» был представлен 17 ноября. Вопреки ожиданиям фанатов и слухам, Sony и Marvel не показали в новом ролике Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, исполнявших роли Питера Паркера в экранизациях прошлых лет. Сами актёры тоже отрицают своё участие в предстоящем фильме. Несмотря на это, фанаты нашли отсылки и намёки от создателей ленты на присутствие в сюжете сразу трёх Пауков. Marvel и прежде корректировал трейлеры к фильмам, чтобы оставить интригу до самой премьеры. NEWS.ru разобрал все отсылки и слухи и связался с актёром дубляжа Евгением Ивановым, озвучивавшим Питера Паркера в фильмах 2000-х с участием Магуайра.

Октавиус, Песочный человек и Электро в новом трейлере

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет на экраны 15 декабря и станет завершением франшизы. К своим ролям вернутся Том Холланд (Человек-паук), Зендея (Эмджей), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж). Кроме того, в фильме появятся злодеи из прежних экранизаций комиксов про Питера Паркера — Альфред Молина в роли Отто Октавиуса (Доктор Осьминог), Джейми Фокс в образе Электро, Уиллем Дефо, исполнивший роль Зелёного гоблина, Томас Хейден (Песочный человек) и Рис Иванс (Ящер).

Из первого трейлера зрители узнали, что Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы тот с помощью заклинания стёр из памяти людей его личность как Человека-паука. В ходе сотворения заклинания Паркер невольно вмешался в процесс, из-за чего всё пошло не по плану.

Второй трейлер раскрывает сюжет детальнее, зрители узнают, что ошибка Паркера привела к нарушению таймлайна киновселенной Marvel. Из-за этого персонажи других «паучьих» вселенных оказались в одном мире с Паркером и Стрэнджем. При этом все явившиеся в этот мир люди — враги Человека-паука.

Намёки Marvel на Гарфилда и Магуайра

Учитывая нарушение таймлайна и появление злодеев из других вселенных, фанаты рассчитывают увидеть в «Нет пути домой» сразу трёх Пауков: Тоби Магуайра («Человек-паук» 2002–2007 годов), Эндрю Гарфилда («Новый Человек-паук» 2012–2014 годов) и Тома Холланда («Человек-паук» 2016–2021 годов). Однако в последнем трейлере они не появились.

Кроме того, Магуайр и Гарфилд продолжают отрицать свою причастность к новому «паучьему» фильму и заявляют, что не собираются возвращаться к роли Паркера. При этом внимательные фанаты нашли множество намёков на их появление в ленте, в том числе в трейлере.

Em 1 mÃªs comeÃ§aremos a receber visitas... de todos os universos. Assista agora ao novo trailer oficial de #HomemAranhaSemVoltaParaCasa , que estreia em 16 de dezembro exclusivamente nos cinemas. PrÃ©-venda disponÃ­vel a partir de 29 de novembro! pic.twitter.com/Z0SqV7bhrQ — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) November 17, 2021

Так, в Сети распространился бразильский трейлер «Нет пути домой», где в одной из последних сцен герой Тома Холланда в воздухе летит в сторону сразу трёх злодеев — Электро, Песочного человека и Ящера. При этом на одном уровне с Пауком находится лишь Песочный человек, а два других персонажа — выше и ниже соответственно. Всё действие происходит на строительных лесах. В последний момент зрители видят, как Ящер откидывает голову в сторону так, будто его кто-то ударил, однако Паук Холланда был гораздо выше и не мог этого сделать. Такой момент есть лишь в бразильском трейлере к фильму.

Блогеры, разбиравшие отрывок, предположили, что из трейлера вырезали двух других Пауков. Согласно теории поклонников, в этой сцене Холланд боролся с тремя злодеями не в одиночку, а в компании Гарфилда и Магуайра.

Marvel и прежде меняли детали в промо для сохранения интриги перед премьерой. К примеру, в рекламной кампании «Мстители: Война бесконечности» во время сражения на поле боя появляется Халк в своём привычном обличии. Но в фильме этот герой сражался в специальном костюме, сконструированном Тони Старком.

Отсылки к Эндрю Гарфилду в «Нет пути домой»

На появление трёх Пауков в новом фильме намекают и отсылки к предыдущим экранизациям комиксов про Паркера. К примеру, во втором трейлере «Нет пути домой» персонаж Эмджей срывается и падает с высоты, повторяя судьбу Гвен Стейси из «Нового Человека-паука» с Гарфилдом. Паук Холланда пытается спасти возлюбленную, однако не успевает. В следующем кадре видно, как кто-то в костюме Человека-паука тянется к падающей Эмджей рукой. По одной из фанатских теорий, девушку спасёт герой Гарфилда, который в собственной франшизе при таких же обстоятельствах не смог спасти Гвен Стейси. Таким образом авторы смогли бы удачно закольцевать историю Гарфилда.

DID YOU PEOPLE SAW THIS??? LOOK AT LIZARD pic.twitter.com/tiEAEg3iuv — rogi. (@rogizi) November 17, 2021

Кроме того, в пользу фанатских теорий говорит и недавний слив фотографий со съёмок, где можно увидеть Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра в костюмах Пауков. Кадр плохого качества, однако его подлинность подтвердили сразу несколько инсайдеров. Герои на снимке стоят вместе на тех же строительных лесах, где происходит сражение с Ящером, Песочным человеком и Электро во втором трейлере «Нет пути домой».

Apparently, New leaked photos of #SpiderManNoWayHome , Looks legit to me. pic.twitter.com/QcefcHq7qI — Spider-Man NWH Updates and Leaks (@Spider_Leaks) November 9, 2021

Актёр дубляжа Евгений Иванов о Тоби Магуайре в новом фильме

NEWS.ru связался с актёром Евгением Ивановым, который озвучивал Тоби Магуайра в фильмах про Паука. Артист отказался комментировать информацию о возвращении к роли.

Вот выйдет фильм, потом получите комментарий, — со смехом сказал Иванов.

При этом блогер и актёр дубляжа Дмитрий Череватенко в своём ролике о втором трейлере «Нет пути домой» заявил со ссылкой на собственные источники, что Иванов вернётся к озвучке Паркера в новом фильме. Таким образом, появления Тоби Магуайра в «Нет пути домой» исключить всё-таки нельзя. Косвенным доказательством этого служит и заявление актёра дубляжа Роджер Пера, озвучивавшего Магуайра в «паучьих» фильмах Рэйми в Испании. Артист подтвердил, что вернётся к работе в «Человек паук: Нет пути домой».

Добрый Октавиус и второй Гоблин

По второму трейлеру «Нет пути домой» сложно сказать, какая роль в истории отведена злодею Отто Октавиусу. Его общение с Питером Паркером Холланда складывается не во вражеской манере. Поскольку у Осьминога нет причин ненавидеть нового Паука, он может встать на его сторону. Это подтверждает и тот факт, что в битве из последней сцены трейлера Отто не сражается против Человека-паука.

Роль Зелёного гоблина в «Нет пути домой» исполнит Уиллем Дефо, хотя в трейлерах он и не появляется без маски. Примечательно, что в роликах можно заметить сразу двух Гоблинов. Один из них — классический Гоблин (Дефо) из фильма 2002 года с Магуайром. Второй, который появляется на несколько секунд, может быть Хобгоблином. Этот злодей присутствовал в комиксах про Паука, а в экранизации Сэма Рэйми «Человек-паук 3: Враг в отражении» его образ воплотил Джеймс Франко.