Холанд, Гарфилд и Магуайр: сколько Пауков будет в фильме «Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет на экраны 15 декабря и станет завершением франшизы. К своим ролям вернутся Том Холланд (Человек-паук), Зендея (Эмджей), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж). Кроме того, в фильме появятся злодеи из прежних экранизаций комиксов про Питера Паркера — Альфред Молина в роли Отто Октавиуса (Доктор Осьминог), Джейми Фокс в образе Электро, Уиллем Дефо, исполнивший роль Зелёного гоблина, Томас Хейден (Песочный человек) и Рис Иванс (Ящер).

Из первого трейлера зрители узнали, что Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы тот с помощью заклинания стёр из памяти людей его личность как Человека-паука. В ходе сотворения заклинания Паркер невольно вмешался в процесс, из-за чего всё пошло не по плану.

Второй трейлер раскрывает сюжет детальнее, зрители узнают, что ошибка Паркера привела к нарушению таймлайна киновселенной Marvel. Из-за этого персонажи других «паучьих» вселенных оказались в одном мире с Паркером и Стрэнджем. При этом все явившиеся в этот мир люди — враги Человека-паука.

Учитывая нарушение таймлайна и появление злодеев из других вселенных, фанаты рассчитывают увидеть в «Нет пути домой» сразу трёх Пауков: Тоби Магуайра («Человек-паук» 2002–2007 годов), Эндрю Гарфилда («Новый Человек-паук» 2012–2014 годов) и Тома Холланда («Человек-паук» 2016–2021 годов). Однако в последнем трейлере они не появились.

Кроме того, Магуайр и Гарфилд продолжают отрицать свою причастность к новому «паучьему» фильму и заявляют, что не собираются возвращаться к роли Паркера. При этом внимательные фанаты нашли множество намёков на их появление в ленте, в том числе в трейлере.

Так, в Сети распространился бразильский трейлер «Нет пути домой», где в одной из последних сцен герой Тома Холланда в воздухе летит в сторону сразу трёх злодеев — Электро, Песочного человека и Ящера. При этом на одном уровне с Пауком находится лишь Песочный человек, а два других персонажа — выше и ниже соответственно. Всё действие происходит на строительных лесах. В последний момент зрители видят, как Ящер откидывает голову в сторону так, будто его кто-то ударил, однако Паук Холланда был гораздо выше и не мог этого сделать. Такой момент есть лишь в бразильском трейлере к фильму.

Блогеры, разбиравшие отрывок, предположили, что из трейлера вырезали двух других Пауков. Согласно теории поклонников, в этой сцене Холланд боролся с тремя злодеями не в одиночку, а в компании Гарфилда и Магуайра.

Marvel и прежде меняли детали в промо для сохранения интриги перед премьерой. К примеру, в рекламной кампании «Мстители: Война бесконечности» во время сражения на поле боя появляется Халк в своём привычном обличии. Но в фильме этот герой сражался в специальном костюме, сконструированном Тони Старком.

На появление трёх Пауков в новом фильме намекают и отсылки к предыдущим экранизациям комиксов про Паркера. К примеру, во втором трейлере «Нет пути домой» персонаж Эмджей срывается и падает с высоты, повторяя судьбу Гвен Стейси из «Нового Человека-паука» с Гарфилдом. Паук Холланда пытается спасти возлюбленную, однако не успевает. В следующем кадре видно, как кто-то в костюме Человека-паука тянется к падающей Эмджей рукой. По одной из фанатских теорий, девушку спасёт герой Гарфилда, который в собственной франшизе при таких же обстоятельствах не смог спасти Гвен Стейси. Таким образом авторы смогли бы удачно закольцевать историю Гарфилда.