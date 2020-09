О рождении ребёнка сообщил российский режиссёр Виктор Косаковский на презентации своего фильма Gunda, которая состоялась в рамках Цюрихского кинофестиваля, передаёт Buzzfeed.

Viktor Kossakovsky , Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ