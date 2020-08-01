Хоакин Феникс станет продюсером документального фильма о вирусах

Американские актёры Хоакин Феникс и Руни Мара станут исполнительными продюсерами документального фильма «Конец медицины», посвящённого природно-очаговым болезням, угрожающим здоровью и жизни человечества.
По информации Deadline, съёмки картины
Мы надеемся, что «Конец медицины» всем укажет на то, что пора уже что-то сделать для того, чтобы поменять наши привычки. Наука неоспорима. Мы будем продолжать заболевать из-за современного животноводства, если не поменяем радикально привычки потребления, — отметили Мара и Феникс.
Производство фильма должно завершиться к концу 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что пятисерийный сериал «Чернобыль», который создал американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky, назван лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.
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