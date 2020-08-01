Хоакин Феникс станет продюсером документального фильма о вирусах

https://static.news.ru/photo/1c4dc9c4-4bbc-11ea-87ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Moneyyy_ish

Американские актёры Хоакин Феникс и Руни Мара станут исполнительными продюсерами документального фильма «Конец медицины», посвящённого природно-очаговым болезням, угрожающим здоровью и жизни человечества.

По информации Deadline, съёмки картины стартовали в 2019 году, за несколько месяцев до возникновения первых случаев COVID-19. В частности, в фильме подробно рассказывается про бактерии и вирусы, которые передаются от животных к людям. Также в ленте представлены интервью с ведущими учёными, выдвигающими мнение о том, что пандемия коронавируса была неизбежна и ещё далека от своего завершения. Исследователи считают, что новые вирусы, такие как COVID-19, свиной, а также птичий гриппы уходят корнями в животноводство.

Мы надеемся, что «Конец медицины» всем укажет на то, что пора уже что-то сделать для того, чтобы поменять наши привычки. Наука неоспорима. Мы будем продолжать заболевать из-за современного животноводства, если не поменяем радикально привычки потребления, — отметили Мара и Феникс.

Производство фильма должно завершиться к концу 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что пятисерийный сериал «Чернобыль», который создал американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky, назван лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.