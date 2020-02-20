https://static.news.ru/photo/875fbd8e-53e7-11ea-9517-fa163e074e61_660.jpg Фото: HIDEO_KOJIMA_EN/twitter.com

Разработчик Хидео Кодзима представил тизер видеоигры Death Stranding в стиле фильма «1917» британского режиссёра Сэма Мендеса.

В ролике главный герой сначала спасается бегством от падающего самолёта, затем идёт по пустым окопам и бежит по полю во время обстрела.

Таким образом Кодзима напомнил, что в 2020 году игра Death Stranding выйдет на PC.

Как писал NEWS.ru, Хидео Кодзима составил список фильмов, которые понравились ему в 2019 году больше всего. По его мнению, лучшей стала картина «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо.