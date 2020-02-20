Разработчик Хидео Кодзима представил тизер видеоигры Death Stranding в стиле фильма «1917» британского режиссёра Сэма Мендеса.
В ролике главный герой сначала спасается бегством от падающего самолёта, затем идёт по пустым окопам и бежит по полю во время обстрела.
Coming 2020.— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN)
pic.twitter.com/MYrushsrqC February 20, 2020
Таким образом Кодзима напомнил, что в 2020 году игра Death Stranding выйдет на PC.
Как писал NEWS.ru, Хидео Кодзима составил список фильмов, которые понравились ему в 2019 году больше всего. По его мнению, лучшей стала картина «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо.
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