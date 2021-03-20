Гюльчатай из «Белого солнца пустыни» стала уборщицей в музее

https://static.news.ru/photo/1287911e-89bd-11eb-89fd-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» / 1970

Татьяна Федотова, сыгравшая знаменитую роль младшей жены Абдуллы Гюльчатай в советском фильме «Белое солнце пустыни», работает уборщицей в одном из музеев Москвы. Картина режиссёра Владимира Мотыля осталась в её фильмографии единственной.

Федотову утвердили на роль, когда ей было всего 16 лет, так как она сильно была похожа на актрису Татьяну Денисову, которая изначально должна была сниматься в картине, пишет «Вечерняя Москва». Федотова в это время училась в хореографическом училище Вагановой в Санкт-Петербурге.

После выхода «Белого солнца пустыни» юная танцовщица решила не продолжать карьеру в кино, а посвятить себя своей специальности. Сейчас Федотова на пенсии и работает уборщицей в столичном музее. Ранее она в интервью неоднократно рассказывала, что никогда в жизни не жалела о своём решении не продолжать съёмки в кино, так как, по её мнению, судьбы многих кинозвёзд складываются трагично.

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