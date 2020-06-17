Гвинет Пэлтроу выпустила свечу с ароматом своего оргазма

Американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом её оргазма.
На сайте её интернет-магазина Goop
Пэлтроу напомнила Фэллону о том, что ранее она выпустила свечу с запахом своей вагины. После этого она показала ему новый продукт.
У нас есть и новая, которая может подойти тебе в качестве подарка жене, — сказала артистка.
Пэлтроу также показала коробку, в которую упакована свеча. Её логотип красуется на фоне изображения фейерверков.
Свечка пахнет терпким грейпфрутом, нероли и спелой чёрной смородиной. В ней также чувствуются нотки чая Ганпаудер и турецкой розы. Аромат, по мнению создателей, «сексуален, удивителен и дико привлекателен».
Как писал NEWS.ru, американская певица Эрика Баду заявила, что планирует выпустить бренд духов с ароматом её вагины. Она отметила, что на создание запаха ушло много пар её нижнего белья, которые разрезали на кусочки, сожгли и добавили в финальный продукт.
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