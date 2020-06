Гвинет Пэлтроу выпустила свечу с ароматом своего оргазма

https://static.news.ru/photo/f64abace-b0a2-11ea-8c37-fa163e074e61_660.jpg Гвинет Пэлтроу Фото: Nbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом её оргазма.

На сайте её интернет-магазина Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina, созданный совместно с парфюмером Дагласом Литтлом. О выходе предмета она также рассказала в программе The Tonight Show Джимми Фэллона.

Пэлтроу напомнила Фэллону о том, что ранее она выпустила свечу с запахом своей вагины. После этого она показала ему новый продукт.

У нас есть и новая, которая может подойти тебе в качестве подарка жене, — сказала артистка.

Пэлтроу также показала коробку, в которую упакована свеча. Её логотип красуется на фоне изображения фейерверков.

Свечка пахнет терпким грейпфрутом, нероли и спелой чёрной смородиной. В ней также чувствуются нотки чая Ганпаудер и турецкой розы. Аромат, по мнению создателей, «сексуален, удивителен и дико привлекателен».

Как писал NEWS.ru, американская певица Эрика Баду заявила, что планирует выпустить бренд духов с ароматом её вагины. Она отметила, что на создание запаха ушло много пар её нижнего белья, которые разрезали на кусочки, сожгли и добавили в финальный продукт.