Гостями «Синемании» стали сразу два лауреата «Кинотавра‑2020»

https://static.news.ru/photo/7aaedbc4-06f2-11eb-a15e-fa163e074e61_660.jpg Иван Твердовский Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В новом выпуске программы «Синемания» приняли участие сразу два лауреата 31-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи — режиссёры Иван И. Твердовский и Филипп Юрьев.

Накануне «Кинотавра-2020» оба режиссёра также представили свои работы на 77-м Венецианском кинофестивале. В студии «Радио 1» гости поделились своими впечатлениями от участия в киносмотрах.

Фильм Ивана И. Твердовского «Конференция», получивший на «Кинотавре» приз им. Г. Горина за лучший сценарий, рассказывает о последствиях трагических событий 2002 года в театре на Дубровке. Картина выйдет в отечественный прокат накануне очередной годовщины «Норд-Оста», 22 октября. По словам режиссёра, многие, с кем он общался после просмотра на Венецианском кинофестивале, говорили, что помнят то время.

Люди знали, что идут смотреть фильм о какой-то трагедии, но всё оказалось гораздо глубже. Отчасти эта история стала и их воспоминаниями тоже, и меня это очень поразило, — сказал он.

Дебютную работу Филиппа Юрьева «Китобой» про чукотского парня Лёшку российским зрителям представят 8 октября на закрытии 42-го Московского международного кинофестиваля.

Юрьев отметил, что когда он приехал со своей лентой из Венеции на «Кинотавр», он сразу почувствовал завышенные ожидания, люди с определённым подозрением смотрели на него, «им было интересно, что же за картину отметили в Европе».

Фильм «Китобой», представленный на кинофестивале «Кинотавр», который проходил с 11 по 18 сентября в Сочи, получил приз за лучшую режиссуру. Как ранее сообщал NEWS.ru, на Венецианском кинофестивале в программе авторского кино «Дни Венеции» картина удостоилась главного приза.