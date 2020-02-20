Президент и генеральный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд сообщил в Twitter, что режиссёром экранизации ролевого экшена Borderlands станет Элай Рот, знакомый зрителям по двум частям «Хостела». Однако вскоре после публикации глава компании удалил твит.
Я очень рад поприветствовать Элая Рота в качестве режиссёра фильма по Borderlands, в производстве которого участвуют Lionsgate и Arad Productions.
Почему Питчфорд удалил твит, пока остаётся неизвестным. Но судя по тексту сообщения, Gearbox может раскрыть больше информации об экранизации в рамках выставки PAX East 2020 — на 27 февраля у разработчиков намечена полуторачасовая презентация с «сюрпризами».
В середине декабря NEWS.ru рассказал, что Gearbox Publishing на игровой церемонии The Game Awards представил Godfall. Игра представляет собой лутер-слэшер, который выйдет на PC и PS5.