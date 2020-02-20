https://static.news.ru/photo/de4f0bd6-53ce-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Рэнди Питчфорд Фото: AdMedia/Global Look Press

Президент и генеральный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд сообщил в Twitter, что режиссёром экранизации ролевого экшена Borderlands станет Элай Рот, знакомый зрителям по двум частям «Хостела». Однако вскоре после публикации глава компании удалил твит.

FYI Randy Pitchford tweeted and then deleted a tweet about Eli Roth directing the Borderlands movie pic.twitter.com/YJISk7fjnJ — Eddie Makuch (@EddieMakuch) February 20, 2020

Я очень рад поприветствовать Элая Рота в качестве режиссёра фильма по Borderlands, в производстве которого участвуют Lionsgate и Arad Productions.

Почему Питчфорд удалил твит, пока остаётся неизвестным. Но судя по тексту сообщения, Gearbox может раскрыть больше информации об экранизации в рамках выставки PAX East 2020 — на 27 февраля у разработчиков намечена полуторачасовая презентация с «сюрпризами».

В середине декабря NEWS.ru рассказал, что Gearbox Publishing на игровой церемонии The Game Awards представил Godfall. Игра представляет собой лутер-слэшер, который выйдет на PC и PS5.