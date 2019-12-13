Издатель Gearbox Publishing на игровой церемонии The Game Awards представил Godfall. Игра представляет собой лутер-слэшер, который выйдет на PC и PS5.
Действие Godfall разворачивается в фэнтезийном сеттинге, а сам геймплей будет сосредоточен на рукопашных сражениях.
Разработкой игры занимается Counterplay Games.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft в рамках The Game Awards 2019 объявила название нового поколения игровых консолей — Xbox Series X. Устройство выполнено в вертикальной форме. Новинка поступит в продажу в конце 2020 года.
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