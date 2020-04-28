Гильермо дель Торо назвал «Хеллбой II» одним из своих лучших фильмов

https://static.news.ru/photo/f698cf40-894a-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Хеллбой II: Золотая армия»/kinopoisk.ru

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо заявил, что «Хеллбой II: Золотая армия» — один из лучших фильмов, что он когда-либо режиссировал. Он заявил, что картина входит в топ-5 его работ.

Дель Торо также признался в Twitter, что главная причина, по которой сиквел было решено снять, — это успех первой картины.

The movie is one my top five I have directed. — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 27, 2020

DVD-продажи первого «Хеллбоя» были огромными. Настолько большими, что Бен Фейнголд из Columbia на полную катушку запустил производство сиквела, — написал кинематографист.

Режиссёр напомнил, что пытался запустить ленту, которая находилась в разработке задолго до начала съёмок «Людей Икс». Он приезжал на площадку «Таинственных людей», чтобы уговорить Universal дать добро на съёмки.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Fox Searchlight опубликовала трейлер хоррора «Оленьи рога», спродюсированный мексиканским режиссёром Гильермо дель Торо.