Гильермо дель Торо назвал «Хеллбой II» одним из своих лучших фильмов

DVD-продажи первого «Хеллбоя» были огромными. Настолько большими, что Бен Фейнголд из Columbia на полную катушку запустил производство сиквела, — написал кинематографист.
Режиссёр напомнил, что пытался запустить ленту, которая находилась в разработке задолго до начала съёмок «Людей Икс». Он приезжал на площадку «Таинственных людей», чтобы уговорить Universal дать добро на съёмки.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Fox Searchlight опубликовала трейлер хоррора «Оленьи рога», спродюсированный мексиканским режиссёром Гильермо дель Торо.