Возвращение «Художественного»: фото нового облика легендарного кинотеатра

Сегодня, 31 марта, свой 50-летний юбилей празднует известный шотландский актёр Юэн Макгрегор. Он является лауреатом премии «Золотой глобус», а также двукратным лауреатом премии BAFTA. Артист снялся в таких кинолентах, как «На игле», «Звёздные войны», «Остров», «Я люблю тебя, Филлип Моррис», «Доктор Сон», «Мулен Руж» и многих других. Он также считается одним из самых востребованных актёров Британии.

Сегодня, 31 марта, свой 50-летний юбилей празднует известный шотландский актёр Юэн Макгрегор. Он является лауреатом премии «Золотой глобус», а также двукратным лауреатом премии BAFTA. Артист снялся в таких кинолентах, как...