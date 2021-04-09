Возвращение «Художественного»: фото нового облика легендарного кинотеатра

История кинотеатра «Художественный» тесно связана с историей кино. Облик здания, в котором демонстрировались фильмы, менялся вместе с тем, какую роль кинематограф занимал в жизни общества. Обновленный кинотеатр сегодня напоминает храм. Кино давно превратилось в культ. Но если в прошлом этот культ был молодым, то сегодня он уже стал чем-то вроде традиционной религии, со своими подвижниками, мучениками, вехами и заветами. Легендарный кинотеатр на Арбатской площади как нельзя лучше подходит служению кино.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Программный директор кинотеатра Стас Тыркин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алиса Хазанова, Михаил Друян и Надежда Оболенцева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Серебряков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Таисия Вилкова (в центре)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Кибовский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ульяна Добровская
Сергей Булкин/NEWS.ru
Наталья Гольденберг, Анна Михалкова и Ингеборга Дапкунайте
Сергей Булкин/NEWS.ru
Рената Литвинова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Познер
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Карпуть
Сергей Булкин/NEWS.ru
Борис Белоцерковский, Константин Богомолов и Ксения Собчак
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ингеборга Дапкунайте
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Мамут
Сергей Булкин/NEWS.ru