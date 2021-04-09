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Возвращение «Художественного»: фото нового облика легендарного кинотеатра

15:59, 09 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

История кинотеатра «Художественный» тесно связана с историей кино. Облик здания, в котором демонстрировались фильмы, менялся вместе с тем, какую роль кинематограф занимал в жизни общества. Обновленный кинотеатр сегодня напоминает храм. Кино давно превратилось в культ. Но если в прошлом этот культ был молодым, то сегодня он уже стал чем-то вроде традиционной религии, со своими подвижниками, мучениками, вехами и заветами. Легендарный кинотеатр на Арбатской площади как нельзя лучше подходит служению кино.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Программный директор кинотеатра Стас Тыркин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алиса Хазанова, Михаил Друян и Надежда Оболенцева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Серебряков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Таисия Вилкова (в центре)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кибовский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ульяна Добровская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Гольденберг, Анна Михалкова и Ингеборга Дапкунайте

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Карпуть

Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Белоцерковский, Константин Богомолов и Ксения Собчак

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ингеборга Дапкунайте

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Мамут

Сергей Булкин/NEWS.ru

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