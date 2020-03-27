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Заявки от кинопроизводителей на поддержку фильмов в прокате Фонд кино начнёт принимать в апреле. Их можно будет подавать до осени 2020 года.

Ранее организация продлила сроки подачи заявок на финансирование проектов, напоминает ТАСС.

Установлены сроки приёма заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов во II и III кварталах 2020 года с 13 по 24 апреля 2020 года до 18:00, — говорится в документе, опубликованном на сайте госструктуры.

Как писал NEWS.ru, правительство России пересмотрит программу по адаптации российской аудиовизуальной продукции для иностранных рынков. В Минэкономразвития планируют тщательнее изучить эффективность программы и запустят её, когда подтвердится востребованность у кинокомпаний, а также эффективность вложения государственных средств.