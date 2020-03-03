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Правительство России пересмотрит программу по адаптации российской аудиовизуальной продукции для иностранных рынков. Об этом сообщил портал «Будущее России. Национальные проекты».

Поставлена задача… ещё раз оценить эффективность и подходы к реализации, — цитирует ТАСС источник в Минэкономразвития.

В ведомстве планируют тщательнее изучить эффективность программы и запустят её, когда подтвердится востребованность у кинокомпаний, а также эффективность вложения государственных средств. Вместе с этой программой власти проведут оценку эффективности и другого инструмента — так называемых ребейтов (позволяют компенсировать иностранным кинокомпаниям, выполняющим съемку кино и сериалов на территории РФ, часть их текущих затрат).

Отмечается, что на время пересмотра программы продвижения российского кино, выделенные на её реализацию средства — 1,25 млрд рублей, будут заморожены. Программа должна была стартовать в 2020 году.

Как писал News.ru, в ноябре 2019 года в Минкультуры заявили, что профильный департамент ведомства и Фонд кино не справляются с продвижением отечественных фильмов как в других странах, так и в маленьких городах на территории государства.