Мелодрама «Лёд-2» режиссёра Жоры Крыжовникова получила наибольшие кассовые сборы за четыре первых дня проката. Они составили 577,3 млн рублей.
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Второе место в российском прокате занял криминальный боевик Гая Ричи «Джентльмены». Его касса — 283 млн рублей.
Замкнул топ-3 американский фильм «Соник в кино». Сборы ленты Джеффа Фаулера, созданной по мотивам серии видеоигр, составили более 126 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Аронова, сыгравшая детского тренера в мелодраме «Лёд-2», верит: российские зрители полюбят фильм о дочери фигуристки и хоккеиста. Актриса похвалила игру своей 9-летней партнёрши Виты Корниенко, которая сыграла юную фигуристку, и назвала девочку серьёзной актрисой, выкладывавшейся не меньше взрослых.
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