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Жители Сан-Франциско стал свидетелями съёмок четвёртой части боевика «Матрица». Один из очевидцев запечатлел прыжок с крыши небоскрёба, который могли исполнить как каскадёры, так и Киану Ривз вместе с Кэрри-Энн Мосс.

Съёмочная группа «Матрицы» тестирует прыжок с крыши для их нового фильма. <...> Очень круто увидеть это самому. Так опасно, но волнительно следить за всем настолько близко, — написал автор видео...