https://static.news.ru/photo/305dc45e-498d-11ea-a035-fa163e074e61_660.jpg Фото: knivesout.movie

Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.

О том, что сиквел комедийного детектива точно будет запущен в производство, рассказал генеральный директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер во время переговоров с инвесторами, сообщает Deadline.

«Достать ножи» заработал $300 млн в прокате и помог Джонсону получить свою первую номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Как писал NEWS.ru, операторы связи заблокировали 51 сайт, где можно было найти пиратские копии фильма «Достать ножи».