Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
О том, что сиквел комедийного детектива точно будет запущен в производство, рассказал генеральный директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер во время переговоров с инвесторами,
«Достать ножи» заработал $300 млн в прокате и помог Джонсону получить свою первую номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Как писал NEWS.ru, операторы связи заблокировали 51 сайт, где можно было найти пиратские копии фильма «Достать ножи».
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