https://static.news.ru/photo/f7331442-d405-11e9-896d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

The Hollywood Reporter назвал фильм, который больше всего провалился в прокате за всю историю кино. Антилидером рейтинга стала картина студии Disney.

Научно-фантастический блокбастер «Джон Картер», стоивший своим создателям $363,7 млн, собрал в кинотеатрах только $284 млн, сообщается на сайте издания. Таким образом, картина Эндрю Стэнтона сместила возглавлявший список с 1995 года «Остров головорезов».

Ранее News.ru писал о том, что картина «Однажды... в Голливуде» продолжает бить рекорды. Девятый фильм Тарантино стал самым кассовым для актёра Леонардо Ди Каприо в России, побив даже оскароносный «Титаник». Об этом сообщила компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.