The Hollywood Reporter назвал фильм, который больше всего провалился в прокате за всю историю кино. Антилидером рейтинга стала картина студии Disney.
Научно-фантастический блокбастер «Джон Картер», стоивший своим создателям $363,7 млн, собрал в кинотеатрах только $284 млн, сообщается на
Ранее News.ru писал о том, что картина «Однажды... в Голливуде» продолжает бить рекорды. Девятый фильм Тарантино стал самым кассовым для актёра Леонардо Ди Каприо в России, побив даже оскароносный «Титаник». Об этом сообщила компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.